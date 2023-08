Festa medievale, lieve flessione dopo i record. "Ma flussi turistici buoni"

L’afa ha lievemente frenato la rotta di turisti e curiosi verso AD 1398, la grande festa di Volterra che ogni anno fa rivivere una tipica giornata Trecentesca. Numeri, come detto, in leggera flessione rispetto all’edizione dei record dello scorso anno, ma intorno alle 17.30 di ieri, primo giorno di Volterra Ad 1398, ecco che i botteghini della rievocazione storica sono tornati ad affollarsi. E sopratutto in centro storico, le location sono traboccate di turisti: piazza dei Priori, piazza San Giovanni e la new entry, via Roma, con l’allestimento di un mercato medievale costruito dai volontari della festa che si sono ‘formati’ nella realizzazione di scenografie grazie alla presenza anni fa della fiction "I Medici’. "Abbiamo assistito a un lieve calo fino a metà pomeriggio, un fatto fisiologico in una domenica dominata dall’afa - spiega la direttrice del consorzio turistico Claudia Bolognesi - ma con flussi di turisti decisamente buoni e con una ripresa quando il caldo ha iniziato a scemare. Ogni palcoscenico della festa è stato molto visitato dai curiosi. Tanti gli italiani, ma non è mancata la presenza straniera". E la rievocazione storica di una giornata di fine ‘300 tornerà domenica 20 agosto.