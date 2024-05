Festa in piazza Torna Capanne sotto le stelle

MONTOPOLI

La seconda edizione di Capanne sotto le stelle è in programma domenica 2 giugno. Dalle 18 in poi quando piazza Vittorio Veneto la frazione di Montopoli verrà chiusa al traffico e inizierà la festa con lo shopping nei negozi, buon cibo, il violino di Blue Sound (Luca Volpi) e il Dj Tour della mitica discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese, chiusa da anni ma sempre molto presente nella memoria di migliaia di giovani degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. La manifestazione è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Ccn-Centro commerciale naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa e sostenuta da molti sponsor. Ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Montopoli la presentazione con il sindaco Giovanni Capecchi, l’assessore al commercio Valerio Martinelli collegato da remoto, Federico Pieragnoli, Alessandro Simonelli e Luca Favilli di Confcommercio, il presidente del Ccn di Capanne Maurizio Di Gioia con i consiglieri Marilena Gambale, Lorenzo Vaglini e Filippo Cottignoli. "Il Comune in questi anni ha supportato e spronato molte iniziative come quella di Capanne sotto le stelle – le parole del sindaco Capecchi – Mi auguro possa diventare un appuntamento fisso della nostra estate. Si tratta di una iniziativa di qualità che unisce la musica al buon cibo, in un mix che riesce ad attrarre molte persone. Ringrazio Confcommercio per averci aiutato nel salto di qualità fatto negli ultimi anni". "Raccolgo l’invito del sindaco a non disperdere quanto di buono abbiamo fatto", ha detto Pieragnoli. "Gli eventi in questi cinque anni sono più che triplicati – ha aggiunto l’assessore Martinelli – Abbiamo stanziato ulteriori risorse per commercio e Ccn e concluso la fase di concertazione del nuovo piano del commercio". Di Gioia e gli altri componenti del Ccn di Capanne si augurano la presenza di molte persone. "Noi ci abbiamo messo e mettiamo tutto l’impegno, anche per migliorarci", dicono. Dalle 18 area food and drink con prodotti enogastronomici del territorio e musica. A Capanne vogliono replicare il successo dello scorso anno. Anzi, migliorarlo.