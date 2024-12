Festa di Natale per gli ospiti della Rems

VOLTERRA

Nel pomeriggio del 23 dicembre si è svolta nella sede della Rems di Volterra una piccola festa di Natale per lo scambio degli auguri. Presenti, per il Comune, la vicesindaca Angela Piccicuto, l’assessora alla cultura e Turismo Ilaria Bacci e la consigliera Vania Baroncini; per la parrocchia monsignor Francesco Spinelli, insieme anche al vescovo Roberto Campiotti. Hanno partecipato inoltre il garante dei detenuti del Comune di Volterra Ezio Menzione ed il garante di Pisa Valentina Abu Awwad. Tra i presenti anche il direttore della Rems Fabrizio Lazzerini, il direttore del dipartimento professioni tecnico sanitarie, riabilitazione e prevenzione Emilio Bertolini, il direttore dell’area prevenzione e riabilitazione Vincenzo Zummo ed il personale sanitario della struttura. Nell’occasione è stato offerto un piccolo rinfresco, accompagnato da musica natalizia, e il Garante ha consegnato, per gli ospiti della struttura, dei panettoni gentilmente offerti dall’avvocatura pisana.