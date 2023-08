Festa dell’Unità, focus sulle elezioni Al centro le amministrative 2024

È un dialogo sospeso tra passato e futuro il programma della Festa dell’Unità organizzata dalla sezione del Pd Bertelli di "Fuori del Ponte" dal 28 al 31 agosto al circolo di via Indipendenza. Si parlerà di storia nazionale grazie alla presenza di Adelmo Cervi figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943, al quale la sezione di Fuori del Ponte consegna la tessera onoraria. Ma anche di storia locale con la ricostruzione di una precisa fase del passato di Pontedera, quella del ripopolamento del Castello di Pons Herae del 1450 per mezzo di migrazioni dalla Garfagnana e dalla Lunigiana. All’iniziativa sono stati invitati i sindaci di Camporgiano e di Aulla e chiamati a presiedere tutti i sindaci viventi di Pontedera.

E poi si parlerà di futuro, in particolare in vista delle elezioni amministrative del 2024. Si comincia lunedì 28 agosto alle 21 con la presentazione del libro di Vannino Chiti "Dare un’anima alla Sinistra". Sarà presente l’autore che dialogherà con Ylenia Zambito, Paolo Fontanelli e Adelmo Cervi. Il giorno successivo, martedì 29 agosto, a Pontedera ci sarà la sagra del Neccio garfagnino per introdurre l’incontro dal titolo "Quando Ponte ad Era rinascette Garfagnina", rievocazione storica del Ripopolamento del Castello di Pons Herae del 1450 con brani "dedicati" a cura del gruppo: Ponte ad Era inCanto. Sono previsti gli interventi dello storico Michele Qurici, dell’assessora regionale Alessandra Nardini, del sindaco Matteo Franconi, del sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi, il sindaco di Aulla Roberto Valettini, e gli ex primi cittadini di Pontedera: Enrico Rossi, Giacomo Maccheroni, Carletto Monni, Paolo Marconcini e Simone Millozzi.

Mercoledì 30 agosto sarà tempo di approfondire il cammino che porterà alle elezioni comunali di giugno 2024. La serata prevede uno scambio di domande e risposte tra i cittadini e la giunta. Nell’occasione verrà presentato anche il questionario "Casa per Casa" promosso dalla sezione G.Bertelli. L’ultimo appuntamento in programma giovedì 31 agosto è la Pastasciutta Antifascista, con la consegna della tessera onoraria del Pd a Adelmo Cervi in collaborazione con l’Anpi. A seguire rassegna di canzoni antifasciste a cura del Canzoniere Ponte ad Era inCanto.