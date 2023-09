Festa dell'Unità a Pontedera: Il dibattito sulla guerra

Si è aperta ieri sera con l’ex ministro Roberto Speranza la Festa dell’Unità di Pontedera che andrà avanti per tutto il weekend al circolo Arci del Romito di via Dini. La giornata di oggi inizierà dal tardo pomeriggio quando alle 18.30 inizierà il dibattito "Che ti passa per la testa? Il supporto psicologico nelle scuole e nelle università" con Giovanni Saraco, segretario provinciale GD Pisa, la senatrice e commissari per gli Affari sociali, Sanità e Welfare, Ylenia Zambito, e la psicologa e volontaria dell’associazione Charlie Telefono Amico, Benedetta Ghimenti. La sera alle 21.30 l’orizzonte si amplia con il dibattito "Guerra in Ucraina: quali scenari per l’Europa?" con il segretario comunale Pd, Francesco Papiani, il consigliere regionale Andrea Pieroni ed il deputato Piero Fassino (nella foto). Domani alle 18.30 le Donne Democratiche presentano l’incontro sul "Diritto all’abitare è un diritto per vivere la comunità" con Barbara Frosini, portavoce conferenza Donne Democratiche Pisa, e gli interventi degli assessori Francesco Mori e Sonia Luca e della delegata regionale conferenza Donne Democratiche di Pisa, Laura Savelli. La sera di sabato, dalle 21.30, si parlerà con il sindaco Matteo Franconi de "Le officine del programma" per la presentazione dei risultati del questionario rivolto ad iscritti e simpatizzanti sulla città: punti, idee e criticità in vista delle elezioni amministrative 2024, saranno presenti anche gli assessori Mattia Belli, Sonia Luca e Francesco Mori. Domenica 10 serata conclusiva con cibo e musica live.