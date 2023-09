Festa dello Sport a San Miniato: L'organizzazione già in moto

Quest’anno la data sarà il primo ottobre, annuncia l’assessore Loredano Arzilli. E l’appuntamento è dalle e 14.30, al centro sportivo Casa Bonello (via Cavane 152, San Miniato) con la dodicesima edizione della della Festa dello Sport, organizzata dalla Consulta dello Sport di San Miniato, dal Comune e dall’Associazione Sport e solidarietà di San Miniato in collaborazione con Uisp – Zona Cuoio. Un vero e priprio evento che riunisce centinaia di bambini e con i genitore per conoscere da vicino le tantissime oppirtunitò sportive che ci sono sul territorio. Un momento di festa. Con tante attrazioni. Come il ‘Passaporto del piccolo sportivo’, la tessera che, attraverso la partecipazione alle diverse attività proposte dalle associazioni, dà diritto ad una timbratura per ogni disciplina provata, un modo per consentire ad ogni bambina e ogni bambino di conoscere e sperimentare i vari sport.