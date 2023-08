Festa della patata 50 anni di successo Edizione da record Oltre 10mila visitatori

Numeri da record per la 50esima edizione della Sagra della Patata fritta di Santa Maria a Monte che si è conclusa con la serata di martedì scorso. Oltre 10mila persone hanno raggiunto il cuore del paese per assaggiare la mitica patata di Santa Maria a Monte. Un’edizione da record arrivata al mezzo secolo e con numeri mai raggiunti prima. Merito anche dei grandi ospiti che da venerdì a martedì scorso sono saliti sul palco. Da Ivana Spagna ai Killer Queen, da Paolo Ruffini a Enrico Ruggeri con la chiusura di David Pratelli.

"Avevamo organizzato questa festa con buone aspettative ma non pensavamo di vedere così tante persone – ha detto il presidente del comitato Sagra della Patata fritta, Carlo Sarperi – è venuta tanta gente che poi è rimasta soddisfatta. Certo ci sono state alcune file come è comprensibile ma a parte alcuni errori che ci insegnano a migliorare ancora direi che non possiamo essere più soddisfatti di così". Quasi 2mila persone a serata con il boom di presenze in generale registrato nella serata inaugurale di venerdì quando sul palco è salita Ivana Spagna, e con il picco di presenze per la cucina toccato nella serata di domenica prima dello spettacolo di Paolo Ruffini. "Adesso abbiamo raggiunto il massimo per il luogo in cui ci troviamo – spiega Sarperi – come si dice se è difficile raggiungere la vetta, è più difficile restarci. La Sagra della Patata fritta va fatta nel centro storico del paese, per quanto le regole sulla sicurezza siano sempre più stringenti. Per questo fare di più di così sarà dura, dovremo essere bravi a mantenerci su questi livelli". Quindi il ringraziamento al centinaio di volontari che hanno collaborato. "Sono da incorniciare – dice Sarperi – non trovo le parole per ringraziarli. Lo faremo con un evento ad hoc per loro, come quando li portammo tutti a Gardeland. Loro sono il futuro".

l.b.