Festa del Teatro, il via con sold out Nel ricordo di Falcone e Borsellino

La Festa del Teatro parte con il sold out. Il primo spettacolo del ricco cartellone – messo in piedi della Fondazione guidata da Marzio Gabbanini – che cuminerà con il dramma popolare, ha fatto il pienone di spettatori e di applausi nel ricordo di Falcone e Borsellino. Il filo rosso che unisce tutti gli spettascoli è il rapporto tra le scelte politiche ed il bene comune da perseguire, secondo i valori cristiani, all’insegna di un’assoluta trasparenza e onestà, in vista di un progetto che dia centralità alla persona, alla sua dignità, e al bene della società. Così il volto più nobile della politica si snoda, appunto, attraverso tutta la Festa del Teatro. A dare il via è stata la messa in scena “L’Ultima Estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo” che ha riportato il pubblico indietro di trent’anni, in quell’estate del 1992 segnata dalle stragi di Cosa Nostra e della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si prosegue con “Sempre Domenica” di Collettivo Controcanto (29 giugno Giardino della Cisterna della Misericordia) che è un lavoro sul lavoro, una trama di storie, un coro di anime, una sinfonia di destini immersi negli affanni quotidiani. La forza di stare dalla parte del bene ci appare tutta in “Cammelli a Barbiana - Don Lorenzo Milani e la sua scuola” con Luigi D’Elia (3 luglio Giardino della Cisterna della Misericordia) che rievoca la storia di Lorenzo Milani, prete, maestro e uomo, partendo dal racconto delle scelte che fece nell’estate di bombe del 1943. E la ritroviamo in “Camillo Olivetti - alle radici di un sogno” (Giardino della Cisterna della Misericordia 6 luglio) con Laura Curino riscoprendo la storia di Camillo, il pioniere, l’inventore, l’anticonformista capriccioso e geniale che fondò, agli inizi del Novecento, la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere.

Poi “Aldo morto” di e con Daniele Timpano (10 luglio Giardino della Cisterna della Misericordia): il tragico sequestro di Aldo Moro, trauma epocale che ha segnato la storia della Repubblica italiana, riletto senza pietismo muovendosi tra ombre e sospetti di una vicenda che dal 1978 è ancora assettata di verità e giustizia. “Corteo miserabile - Il popolo dell’abisso” (18 luglio) è uno spettacolo itinerante che parla di organizzazione sociale, tra sopraffazione e sfruttamento. La Festa del Teatro – che avrà come momento centrale "Dramma industriale" in prima nazionale dal 22 al 26 luyglio – è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole e Tecnoambiente Spa-Gruppo EcoEridania