Festa del tartufo. In aumento gli stranieri

Alla conta finale la città ha registrato 65mila presenze nei tre fine settimana della mostra mercato del tartufo. Non solo italiani, ma anche cittadini Ue - registrando un sensibile aumento rispetto agli anni scorsi – e perfino extraeuropei in Italia per ragioni di turismo e che hanno colto l’occasione di visitare uno degli eventi enogastronomici più importanti del Paese. "Davvero un bellissimo successo – dice il sindaco Simone Giglioli – che premia tanto impegno profuso. Una bella edizione, con oltre 65mila visitatori nei tre fine settimana, che è un traguardo notevole. Il tutto favorito da un meteo che ci ha voluto bene, ed ha permesso di poter godere appieno delle bellezze della nostra città". I momenti importanti di questa edizione sono stati molti. "Inoltre abbiamo avuto la visita delle Città gemellate di Caselle in Pittari e la città belga di Silly, con la quale abbiamo festeggiato i vent’anni di gemellaggio – sottolinea Giglioli –, Grazie alla Fondazione San Miniato Promozione per l’organizzazione, a tutte le associazioni e a tutte le persone che hanno lavorato all’interno della festa e a tutta la macchina della sicurezza, che ha fatto sì che tutto si svolgesse al meglio e in sicurezza". Ora gli occhi so o puntati su altri eventi che nei prossimi mesi riguarderanno il tartufo, una risorsa al centro della vita di San Miniato, ormai, per tutto l’anno. A marzo aprirà i battenti il museo del tartufo, una realtà della quale è stato svelato un prio assaggio: sarà in via IV novembre, nei locali dove per decenni c’è stato uno storico negozio.

C.B.