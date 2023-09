Festa del commercio Si farà, ma a ottobre E restano tante incertezze

di Luca Bongianni

Tante idee, tante proposte, poche certezze. La voglia di rilanciare il commercio dopo anni difficili, e all’interno di un contesto economico ancora complicato, c’è. Come farlo e con quali modalità ancora è tutto da definire. La Festa del Commercio, quel tradizionale appuntamento pontederese che negli anni ha lasciato il posto nel calendario di giugno alla Notte Bianca, poi diventata Notte granata, sembra andare sparendo.

"Non chiamiamola più Festa del Commercio, diamogli un altro nome" su questo sono abbastanza d’accordo tutti i negozianti – una ventina circa – presenti alla riunione che si è svolta ieri pomeriggio nelle stanze dell’Utel. Dopo una marea di idee e proposte avanzate, alla fine, i commercianti si sono indirizzati per organizzare una "festa lancio" di quel progetto di cui si parla da mesi, nato in seno ad un gruppo di commercianti per rilanciare il tessuto commerciale cittadino. "Chiamiamola We Are Pontedera, il brand che vogliamo associare al progetto di rilancio in modo che questo evento possa essere l’occasione per avviare questa nuova campagna". Visti i tempi sarà molto complicato fissare questa serata nel calendario degli eventi di settembre, più facile segnarla nell’agenda verso metà ottobre. "Sarebbe bello coinvolgere le nostre eccellenze musicali, quelle scuole di musica pontederesi che insieme potrebbero creare una musica diffusa per tutta la città" è l’idea di una commerciante che è piaciuta di più rispetto alle altre proposte. "Nel progetto c’è anche la volontà di realizzare tavoli loggati con il brand We Are Pontedera da posizionare davanti alle nostre attività in modo che le persone possano appoggiarsi e sorseggiare drink acquistati nei pubblici esercizi" è un’altra proposta che ha raccolto pareri favorevoli.

Di concerto con le due associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, dell’attuale presidente del Ccn, Giacomo Baldini, e del vicesindaco Alessandro Puccinelli, si è deciso di fissare per lunedì prossimo 18 settembre alle ore 21.30 un’altra riunione nella quale l’amministrazione comunale – sentite le due associazioni – presenterà un progetto più dettagliato per questa festa. Una festa che si andrà ad inserire in un ottobre già denso di eventi, tra cui la fiera di San Luca (che inizierà il 6 ottobre) e che anticiperà l’accensione delle luci di Natale (le prime verranno montate già nei prossimi giorni) quest’anno fissate al 4 novembre.