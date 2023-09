Festa del commercio al bivio C’è la data dell’incontro "Per capire cosa si può fare"

di Luca Bongianni

Fissata per lunedì 11 settembre alle ore 14.30 in Villa Crastan la riunione aperta a tutti i commercianti per capire cosa fare, o non fare, della Festa del Commercio e per fare il punto sugli eventi autunnali in attesa del periodo natalizio. In seguito alla dichiarata volontà dei commercianti di organizzare la tradizionale festa dei commercianti, il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli, ieri ha incontrato i responsabili delle associazioni di categoria per fare il punto della situazione e decidere di incontrare all’inizio della prossima settimana tutti i commercianti e gli esercenti.

"Voglio cogliere il buono da questa situazione augurandomi che ci possa essere stata una scossa nel tessuto commerciale – dice Puccinelli – lunedì capiremo quante energie gli stessi commercianti sono disposti a mettere in campo per organizzare questa festa, quanta voglia c’è. L’impegno nel volere questa serata deve essere poi rispettato e ricambiato nel renderla una festa partecipata, con tanti negozi aperti e un grande coinvolgimento".

Le associazioni di categoria si dicono pronte a raccogliere un’eventuale adesione dei commercianti. "Sentiremo l’opinione dei commercianti e decideremo il da farsi – spiega Alessio Giovarruscio di Confcommercio – noi abbiamo presentato un progetto per la Festa del commercio con un tema e un target ben precisi. Ne discuteremo e capiremo insieme cosa sarà possibile o non sarà possibile fare. Ci deve essere la volontà da parte di tutti".

C’è apertura anche da parte di Confesercenti. "Noi un progetto lo avevamo già presentato al Ccn all’assemblea del Ccn organizzata a Villa Crastan a luglio – dice Claudio Del Sarto – era stato messo in stand-by in attesa della riorganizzazione dello stesso Ccn ma siamo pronti a ridiscuterne qualora i commercianti decidano di rimettersi in gioco".

Prosegue intanto la riorganizzazione del Centro Commerciale Naturale della città della Vespa, per il quale è prevista a breve un’assemblea per ridisegnare l’asset e nominare un nuovo direttivo.