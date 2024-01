Festa dei podisti al museo Baggiani

La "Festa dei podisti", organizzata dalla polisportiva Nevilio Casarosa, dal Tennis Club

Fornacette e da S.s.d.a.r.l. si svolgerà domenica 28 gennaio dalle 11 alle 13 al Museo della Bicicletta "Manolo Baggiani" a Fornacette. Un paio d’ore per per rendere omaggio a tutti i tipi di podisti, da chi corre tutti i giorni, a chi la domenica o a chi lo fa saltuariamente, da chi cerca di battere costantemente i suoi tempi, a chi piace fare una semplice sgambata in compagnia senza assilli di cronomoetro. Sarà anche l’occasione per consegnare il nono premio "Grolla d’Oro" ad un affiliato della società Casarosa che si è distinto in questi anni per particolari meriti sportivi.

Pranzo conclusivo all’Osteria senza Tempo.