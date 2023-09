Festa dei Fischi e delle Campanelle, 115 anni di storia a Pontedera

Un fine settimana che si prospetta di grande partecipazione al parco fluviale a La Rotta dove, tra sabato e domenica, andrà in scena la tradizionale Festa dei Fischi e delle Campanelle. Il numero di edizione è importante - siamo infatti arrivati a 115 anni di storia - e l’organizzazione è del Gruppo culturale e ricreativo Il Mattone, con il patrocinio del Comune di Pontedera.

Tra le cose da segnalare, in una due giorni molto serrata, che abbinerà anche la trentennale sagra del bombolone, che si svolgerà nella stessa area, le visite al museo di Mattonai, l’accensione del forno di bottiglie di vetro per la cottura dei mattoni, la dimostrazione dei maestri di terracotta e ceramiche e le escursioni pomeridiane in battello sull’Arno con partenza e arrivo al parco fluviale. Poi concerti e tombola.