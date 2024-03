Ferrovia Volterra-Pisa, c’è un futuro. L’assessore regionale Baccelli: "Nuovo slancio al progetto"

Si fa lentamente più vicina la meta per un ritrovato collegamento ferroviario tra Volterra e Pisa. "L’appuntamento di sabato 2 marzo a Volterra segna un significativo passo avanti verso il lungamente atteso ripristino del collegamento ferroviario tra Volterra e Pisa". Ad annunciarlo è il sindaco di Volterra Giacomo Santi. "Grazie alla cabina di regia coordinata dal Comune di Volterra e al protocollo approvato dai diciassette comuni coinvolti – spiega – è stato elaborato un documento politico che darà avvio al percorso per raggiungere questo ambizioso obiettivo. La presenza dell’assessore regionale Stefano Baccelli ha giocato un ruolo determinante nel proseguire questo percorso". Una giornata di studio per mettere un punto fermo a un’infrastruttura fondamentale per tutta la Val di Cecina. "Ho partecipato con sincero entusiasmo – ha dichiarato l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli –. Su tutto, simili iniziative ci ricordano quanto, anche in politica, fare gioco di squadra sia essenziale per centrare l’obiettivo. Insieme agli Enti locali, alle categorie e ai cittadini abbiamo tracciato una linea da cui muovere per dare nuovo slancio al progetto regionale di ripristino e di potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Pisa e Volterra". Un collegamento essenziale per pendolari e turisti. "Il ringraziamento – prosegue Santi – va al Comitato per il ripristino del treno Saline-Volterra, alle associazioni locali e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, al Consigliere Andrea Pieroni presente all’iniziativa, all’On. Manfredi Potenti che si sta interessando, a RFI, l’ing. Antonelli che hanno contribuito a creare un momento di confronto tra tutti gli attori coinvolti. Gli interventi hanno sottolineato l’importanza strategica di questo progetto per lo sviluppo turistico ed economico dell’intera area". L’obiettivo rimane quello di superare l’isolamento territoriale, riqualificando le stazioni ferroviarie e trasformandole in punti di interesse turistico. "Attraverso un approccio collaborativo e la volontà di affrontare le sfide tecniche e organizzative – ha concluso il sindaco –, si mira a trasformare questo progetto in una realtà concreta, generando opportunità di crescita per l’intera comunità e per tutto il territorio che è coinvolto in questo importante progetto".