Ferrini pronto per il quarto mandato: "Gli ultimi anni sono stati difficili"

Il superamento del limite di mandato nei piccoli Comuni è ufficiale, e a Castelnuovo Valdicecina si prospetta una quarta candidatura per il sindaco Alberto Ferrini.

Sindaco, è ufficiale la sua discesa in campo per la quarta volta?

"Da sempre sono a disposizione della mia lista a prescindere dal ruolo e già stavamo lavorando per la conferma e il rilancio dell’esperienza civica. Si dovrebbe riflettere su una scelta nazionale che comunque fotografa una difficoltà largamente diffusa".

Quale è la difficoltà maggiore, a suo giudizio?

"E’ oggi difficile, soprattutto nei piccoli centri, raccogliere le disponibilità dei cittadini per ruoli importanti e impegnativi. Non c’è solo il problema generale della disaffezione alla politica. C’è soprattutto la tendenza a chiudersi nella dimensione privata e non aprirsi a quella pubblica. Purtroppo il mondo reale è molto diverso da quello virtuale. Per esprimere un’opinione o una polemica basta Facebook. Per fare le cose serve molto impegno, tempo, preparazione e assunzione di responsabilità".

Ci sono sindaci che, anche alla luce del nuovo quadro legislativo, non si candideranno perché amministrare vuol dire anche districarsi fra selve burocratiche impossibili.

"La burocrazia e la complessità dell’ordinamento italiano è diventata soffocante. Specialmente nelle piccole realtà il sindaco e gli amministratori devono supplire a molte carenze. Devono quindi conoscere i meccanismi, sapersi rapportare a tanti enti, rischiando di persona. Per questo anche con l’ampliamento del numero dei mandati tanti colleghi non si ricandideranno".

Come sono stati i suoi ultimi anni di governo?

"Questi cinque anni sono stati più faticosi degli altri: due anni circa di pandemia con la paralisi di quasi tutti i normali meccanismi amministrativi, poi l’impennata dei prezzi con un vistoso ridimensionamento della capacità di spesa.Abbiamo dovuto affrontare l’impasse nell’erogazione dei fondi geotermici, per ora abbiamo avuto a disposizione solo i fondi 2021. E poi non è mancato l’imprevisto, cioè l’urgenza, ben superata, di destinare oltre un milione di euro alla messa in sicurezza del territorio e oltre mezzo milione per far fronte ai maggiori costi energetici, senza aumentare un euro di tasse. Il quadro non è fatto, per fortuna, soltanto da cose negative. Abbiamo risolto una situazione gravissima, quella del rinnovo delle concessioni geotermiche, grazie ad un lavoro pluriennale di interlocuzione col Governo che ha dato i suoi frutti, anche per il nostro diretto e, credo, risolutivo impegno. Da qui possono derivare importanti opportunità".