"Fermare il declino e rilanciare il nostro territorio"

1) "San Miniato è in forte declino da molti anni: chiusa la Cassa di Risparmio, chiusa l’Agenzia delle Entrate, chiusa la Pretura, chiuso l’ospedale, ridotti i servizi sanitari di prossimità, servizi pubblici di trasporto inefficienti, infrastrutture realizzate a metà, manutenzioni assenti, inondazioni ricorrenti della zona industriale di Ponte a Egola e degli abitati di San Donato e de La Scala. San Miniato ha bisogno di una terapia urgente di rivitalizzazione che comincia con l’ammodernamento della sua amministrazione che deve funzionare sulla base di una vera programmazione pluriennale, investimenti urgenti per parcheggi e viabilità, una politica di decoro urbano per rilanciare Ponte a Egola, San Miniato Basso e il Centro Storico".

2) "Tre priorità sul piano infrastrutturale: completare la circonvallazione Nord tra Ponte a Egola e San Miniato Basso per togliere il traffico dalla Tosco-Romagnola, risolvere il problema degli allagamenti di alcune frazioni e la realizzazione urgente di un piano parcheggi del centro storico. Il turismo a San Miniato deve essere la seconda gamba del suo sviluppo economico: cultura, decoro urbano e promozione di turismo più stanziale".

3) "Le frazioni si sentono abbandonate, soprattutto le più piccole. Commerci inesistenti, ambulatori vuoti, trasporti rari e inaffidabili, strade mal tenute. Due gli assi portanti: attenzione al trasporto pubblico con la creazione del servizio a chiamata e sperimentazione di servizi di piccolo commercio di prossimità da realizzare progressivamente a partire da iniziative pilota. Manutenzioni regolari e costanti".

4) "In campagna elettorale tutti gli imprenditori hanno lamentato l’assenza nell’ammministrazione comunale di un interlocutore stabile, autorevole e competente. È nostra intenzione nominare un assessore alle attività produttive che incarni questa figura. Inoltre, con la crisi del settore moda, il comune ha una responsabilità primaria verso le famiglie di coloro che perdono il lavoro o vedono il loro reddito ridotto in maniera significativa. Ci impegneremo a sostenerli in modo da non lasciare nessuno indietro".