Fedra Neri Farolfi. Voce per immigrati

Sabato 2 marzo alle 16, al museo della Memoria di San Miniato, il Comune di San Miniato e il Soroptimist Valdarno Inferiore, in collaborazione con Coopculture, organizzano l’incontro "Fedra Neri Farolfi – Una voce per gli immigrati italiani". Dopo i saluti istituzionali e quelli dell’associazione, interverranno la nipote Antonella Sbolci ed i figli con alcune testimonianze. L’ingresso è libero. Fedra Neri Farolfi, filantropa nata nel 1902 a Torrita di Siena è ricordata ancora oggi per l’impegno di solidarietà portato avanti soprattutto per le famiglie di italiani emigrati.