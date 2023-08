Federico D'Anniballe smentisce le accuse del Pd su Cerretini

Il caso-Cerretini continua a far litigare le forze politiche. Federico D’Anniballe

Insieme CambiAmo Ponsacco, replica così al Pd: "Leggo il delirante comunicato del Pd di Ponsacco dove si fantastica di presunti rapporti intrattenuti tra il sottoscritto ed il signor Gianni Pesce e dove si fanno palesi illazioni circa la mia condotta in consiglio tesa - a detta di loro - a sostenere gli interessi del succitato imprenditore agricolo a danno della famiglia Cerretini". "Si – spiega D’Anniballe –, ho proposto accesso agli atti e interrogazioni in ordine alla questione della villetta Cerretini nel legittimo esercizio del mandato. Ho presentato decine e decine di interrogazioni su ogni materia e questione, sempre avendo come obiettivo l’intento di fare chiarezza su vicende che non ritenevo limpide e trasparenti. E l’ho fatto anche con la vicenda Cerretini, dove l’amministrazione ne ha fatte di tutti i colori". "Le mie interrogazioni – aggiunge D’Anniballe – non hanno mai avuto la finalità di accelerare le operazioni di demolizione, né avrei avuto il potere di farlo ed in merito alle spese di causa, dovete invece sapere che la nostra amministrazione ha messo a bilancio le spese a cui era stata condannata la famiglia Cerretini. C’è invece da chiedersi come mai in quella stessa sede gli esponenti del PD non mi abbiano rinfacciato i miei “intrighi segreti” con il sig. Pesce. Dovete anche sapere che in precedenza avevo promosso un’analoga interrogazione sulla richiesta relativa di demolizione di un immobile alle Melorie, che l’amministrazione aveva prima pronunciato e poi stranamente accantonato. Merita menzione la risposta che mi fu data dal sindaco: ’ci vogliono troppi soldi per demolire...’".