Fedeli in campo, silenzio Bacci. E spunta anche Martiglioni

POMARANCE

Leonardo Fedeli, ex assessore e attuale capogruppo della maggioranza civica uscente, annuncia la candidatura a sindaco con una nuova compagine civica. "Ho riflettuto a lungo sulla mia candidatura a sindaco di Pomarance dopo aver ricevuto molte sollecitazioni, oltre che grande interesse e vicinanza, da parte di numerosi cittadini, categorie economiche e associazioni presenti sul territorio - spiega - Quella di oggi è dunque una decisione nata non solo dall’amore profondo che provo verso il nostro Comune e da un impegno sincero per il suo sviluppo, ma anche da un invito diventato in certi momenti davvero incalzante. Sono quindi lieto di scendere in campo e di lavorare per il nostro territorio, al quale ho dato in tanti anni il mio contributo. L’esperienza accumulata come amministratore mi rende infatti sereno nel poter affrontare questo incarico e le sfide che esso comporta. Inoltre, i molteplici incontri avvenuti in questi ultimi mesi hanno garantito la formazione di una mia lista civica composta da cittadini volenterosi, giovani e con ottime competenze professionali per governare il nostro Comune".

Quindi è divorzio, seppur consensuale, da Insieme per Cambiare, lista civica che governa dal 2009 e che ha svezzato politicamente il candidato. Mentre gli incontri si fanno fitti fitti, e si sussurra di un ritorno sulla scena elettorale dell’ex sindaco Loris Martigoni, che al momento catalizzerebbe interessi civici e delle forze politiche. Quindi potrebbe configurarsi un duello alle amministrative fra Martignoni, storico sindaco, e quel che era il suo delfino designato, Fedeli. Da capire se vi sarà la candidatura bis della sindaca Ilaria Bacci.

"Per me, Insieme per Cambiare è un’esperienza giunta all’epilogo ma senza risentimenti alcuni o scontri. E’ un mio pensiero. La lista farà le proprie scelte elettorali - dice Fedeli - io farò una lista civica per conto mio, che per l’85% sarà composta da persone nuove. Siamo desiderosi di proporre idee e progetti per rispondere ai bisogni e alle preoccupazioni della comunità, in particolar modo per quanto riguarda il contrasto al calo demografico e la crescita di nuove attività economiche per garantire il maggior numero di opportunità lavorative".

E per quanto riguarda la geotermia? "C’è attesa per la convocazione del tavolo sul piano di investimenti di Enel. riguardo il rinnovo delle concessioni Credo che i tempi stiano diventando stretti e non c’è più un minuto da perdere".