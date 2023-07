FdI: "Un progetto per l’ex scuola"

Edifici che languono da lustri nell’abbandono. Ed ecco che arriva un appello, o meglio una proposta, al Comune di Calcinaia per il futuro dell’edificio di via Marconi, dove era situata, una decina di anni fa, la succursale della scuola elementare. Una struttura disabitata lustri, un edificio per il quale il referente locale di Fratelli d’Italia chiede lumi all’amministrazione comunale. Partendo da una precisa proposta: riconvertire la vecchia scuola per restituirla alle associazioni.. "Ristrutturiamo l’edificio – è l’idea di Matteo Becherini esponente locale del partito di Giorgia Meloni – e diamo in comodato d’uso gratuito le aule della ex scuola alle associazioni di Calcinaia e Fornacette. Si tratta di un’occasione per dare una nuova vita ad un edificio abbandonato da diversi anni, ma che può ritornare a splendere grazie a qualche piccolo lavoro di manutenzione. La nostra proposta - spiega Becherini - deriva dal fatto che sul territorio comunale sono presenti circa quaranta associazioni e che molte di loro non dispongono di una sede. Dare al tessuto associativo un luogo per ritrovarsi, contribuirebbe alla crescita e allo sviluppo del nostro paese, sia per quanto riguarda le azioni concrete che molte associazioni mettono in campo per aiutare la popolazione, ma anche come palestra di idee per il futuro della società".