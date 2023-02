FdI: "Rsa la Regione intervenga"

VOLTERRA

"Disastrosa la situazione alla Rsa Santa Chiara. Il precedente Cda presieduto da Davide Arcieri aveva operato in maniera egregia raggiungendo il pareggio di bilancio. L’attuale Cda dimissionario, invece, ha ridotto servizi e personale, aumentando la retta a 110 euro al giorno, cifra decisamente elevata e difficilmente giustificabile – denuncia il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci - Preoccupanti le dimissioni della direttrice Marzoli. Chiediamo alla Regione e all’Asl di intervenire per risolvere questa situazione incresciosa". Petrucci prosegue: "Comprendiamo le difficoltà derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, comprendiamo che la Rsa si trovi in un edificio storico e non efficiente dal punto di vista energetico, ma i rincari non possono ricadere esclusivamente sui degenti e le loro famiglie".