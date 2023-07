FdI: "Pontedera, città morta: un solo evento per l'estate"

"Pontedera ha Il primato per essere la città più morta di tutto il circondario". Punta il dito Matteo Bagnoli di Fratelli d’Italia in merito alle iniziative organizzate dal comune di Pontedera per l’estate 2023. "Si è pensato ad organizzare una sola grande festa, la “Notte granata”, nemmeno ben riuscita rispetto al vecchio format della Notte bianca, e per tutto il resto del periodo estivo? Il niente. A discapito di tutte quelle famiglie che a fronte dell’inflazione e del caro vita si ritrovano a passare luglio e agosto in città – dichiara il consigliere di FdI Bagnoli – Che Pontedera sia una città morta è sotto gli occhi di tutti, dai cittadini, passando dai commercianti ed esercenti, ma cosa sta facendo l’amministrazione per cercare di risollevarla? Niente".