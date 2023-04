FdI: "Nuovi salassi per le bollette Tari"

Cresce la Tari per le aziende, gli esercizi commerciali e le famiglie. La denuncia arriva da Fratelli d’Italia di Capannoli. "Per le utenze non domestiche la quota fissa della Tari – spiegano – è più che quadruplicata. Per le utenze domestiche, invece, ci sarà un aumento del 3%, l’ennesimo aumento degli ultimi dieci anni. Dopo la batosta patita a causa del rincaro dell’energia e delle materie prime adesso ne arriva un’altra, la Tari. Di fatto l’aumento segna il fallimento di una tassa che, peraltro, risulta essere il frutto di modelli di calcolo che non trovano corrispondenza reale tra la quantità di rifiuti conferiti e le cifre sborsate". Un aumento spropositato e ingiustificabile secondo il partito di minoranza. "Con l’attuale impostazione della gestione dei rifiuti – continuano – si è allontanato dai comuni il controllo politico e tecnico diretto. I risultati disastrosi, i disservizi e gli aumenti delle tariffe sono sotto gli occhi di tutti. A questo punto non possiamo che chiedere una diminuzione dell’importo della tariffa mediante interventi diretti a sostegno di aziende e famiglie, pur nella consapevolezza che serviranno solo per attutire il problema in mancanza di un radicale cambio di rotta. Abbiamo già chiesto di avviare un confronto con le amministrazioni comunali per valutare una revisione della legge regionale per tornare a modelli di gestione diretta e di scala ridotta dei rifiuti".