FdI e FI appoggiano il candidato Giovannini

MONTECATINI VALDICECINA

Fratelli d’Italia e Forza Italia sciolgono la riserva e dichiarano il proprio appoggio al cammino elettorale intrapreso dal candidato sindaco Emanuele Giovannini, in corsa alle amministrative di maggio con la lista ‘Impegno per Giovannini sindaco’. "Fratelli d’Italia e Forza Italia intendono appoggiare la lista di Giovannini – scrivono i due partiti - Riteniamo che, in quanto forza di governo, possiamo apportare nuove energie e dare un costruttivo contributo valido a avvicinare la popolazione alla politica e a dare risposte e soluzioni ai problemi che affliggono tutto il territorio, dopo anni di amministrazione del Partito Democratico che non ha avuto efficienti soluzioni. Pd che si trova in un momento di crisi e spaccature interne che non aiutano i cittadini".

"Al momento – riprendono FdI e Forza Italia - la nostra efficacia di governo potrà fare la differenza e siamo sicuri di garantire apporto fra popolazione e forza politica. Dopo 5 anni di esperienza come consigliere comunale, siamo sicuri che Giovannini potrà fare la differenza, perché guidato dall’amore per il territorio in cui è nato e cresciuto e perché supportato dalla nostra capacità governativa, migliore dei disastrosi anni della guida del sindaco uscente Sandro Cerri".