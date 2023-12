Proseguono le iniziative del progetto Leggo per legittima difesa nel Comune di Terricciola: oggi alle 11 ecco il primo appuntamento con Le favole di Peter Pan, alla biblioteca di Morrona. Una programmazione di letture teatralizzate itineranti dedicate a bambini e bambine. Gli appuntamenti saranno animati da Peter Pan, attore onorario del Teatro di Bo’, e dai suoi fantasiosi aiutanti. L’iniziativa torna poi domenica 17 dicembre alle 11 all’enoteca di Terricciola, in via Roma. Obbligatoria la prenotazione al numero 351-5944009 (anche via Whatsapp).