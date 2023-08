Fauglia e il suo primo nido Trenta posti e 1,3 milioni

FAUGLIA

La prima pietra del primo asilo nido di Fauglia. Il sindaco Alberto Lenzi, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani, l’ha posta venerdì nel tardo pomeriggio a Valtriano con la benedizione del parroco don Giuseppe Volpi e sotto lo sguardo dell’assessora regionale Alessandra Nardini, che ha ricordato l’importante misura regionale "nidi gratis", dell’assessore ai lavori pubblici Carlo Carli, degli assessori Pietra Molfettini, Emanuela Rombi, Cirano Rossi e dei progettisti, architetto Dario Barabino e ingegner Leonardo Romboli. "Sarà il primo asilo nido di Fauglia ed è logico che oltre ad essere motivo di orgoglio per la nostra comunità, sarà anche per i neo genitori, impegnati nel mondo del lavoro, un importante punto di riferimento e di aiuto logistico – le parole del sindaco Lenzi – Un’opportunità ed un incentivo per chi volesse allargare la propria famiglia di sapere che può farlo senza uscire dal comune e allo stesso tempo permettere alle nuove generazioni di vivere il territorio, le amicizie e le persone della comunità sin dalla prima infanzia e da lì continuando sino alle scuole medie".

"Nonostante due anni di Covid, che hanno ingessato molte amministrazioni comunali in tutta Italia – dice ancora il sindaco Alberto Lenzi – Siamo felici, come faugliesi, di aver realizzato una decina di opere di rilievo o in via di consegna in questo mandato. Mi riferisco alla nuova palestra, al nuovo parcheggio dietro il cinema, e ancora il parco giochi in Pontita, la ristrutturazione della chiesa vecchia, l’ampliamento del cimitero del capoluogo, l’acquisto di un magazzino comunale, l’attivazione del sistema fognario lato comune, un fontanello per l’acqua ad Acciaiolo, il nuovo museo archeologico e, infine, l’asilo in cantiere".

"Questo asilo era un sogno rimasto nel cassetto – ha detto ancora il sindaco Lenzi – che questa amministrazione è riuscita a concretizzare grazie ad un finanziamento europeo di circa 1.300.000 euro". Un progetto – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Carlo Carli – su cui abbiamo creduto e ci siamo impegnati e ora riusciamo a realizzare offrendo così un servizio in più ai nostri cittadini e alle famiglie che potranno così conciliare con maggiore serenità tempi di lavoro e vita quotidiana, avendo un luogo accogliente e sicuro dove far crescere i propri figli".

La struttura sarà idonea ad ospitare circa 30 bambini e bambine di età compresa tra 0 e 36 mesi, si estenderà su di una supreficie di 550 metri quadrati e in spazi per la didattica e il movimento, zone pranzo e riposo e porrà il bambino al centro del progetto creando ambienti sani e confortevoli ispirati ai concetti della bioarchitettura. Il nuovo asilo vedrà la luce entro il 2025.

g.n.