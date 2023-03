Farmacie comunali: la delibera

Il Comune di Volterra si affida nelle mani di un legale per rivedere la pianta organica e quindi la cosiddetta ‘zonizzazione’ (ossia la ripartizione territoriale di competenza) delle farmacie del territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. "Il provvedimento di revisione della pianta organica si qualifica come atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l’accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico. La competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune – è quanto recita una fresca delibera di giunta. Un percorso dettato da caratteri imprescindibili dopo che la stessa giunta Santi aveva annullato, in forma di auto tutela, la delibera risalente al dicembre 2018 partorita dall’allora amministrazione guidata dall’ex sindaco Marco Buselli e che, in sostanza, dava la possibilità alla farmacia della frazione di Villamagna di ‘allargare’ la propria zona di competenza fino a Volterra, includendo l’area di borgo San Giusto. Da qui, la richiesta della stessa farmacia del paese di traslocare in via della Penera, nel capoluogo, a pochi metri da Borgo San Giusto. Richiesta che è stata respinta con una determina comunale dello scorso 17 gennaio: l’atto dichiarava il venir meno dei presupposti della richiesta di trasferimento della farmacia, da Villamagna a Volterra. Un processo, quello che riguarda la revisione dell’attuale pianta organica delle farmacie, che andrà a intersecare vari settori, elaborando informazioni e dati di tipo demografico, topografico e urbanistico. Un percorso che richiede il sostegno di uno studio legale, cui la stessa giunta si era rivolta per approfondire la legittimità, o meno, della delibera di riorganizzazione sfornata nel 2018. "Essendo stata annullata la delibera del 2018 - spiega il sindaco Giacomo Santi - la giunta deve tassativamente procedere verso un nuovo atto per la pianta organica delle farmacie e ripartire da capo con l’organizzazione delle zone di competenza". ip