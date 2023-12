"Fare rete con altri operatori della filiera pelle"

La conceria è un mondo con gli occhi spalancati sul futuro. Formazione e cultura sono due direttrici importanti e strategiche che per il comparto che – solo nel Comprensorio del Cuoio – vale oltre 400 aziende, 6mila addetti e un giro d’affari annuo oltre il miliardo e mezzo con una quota export assolutamente rilevante.

Formazione e cultura poggiano in prima battuta sul dialogo con le istituzioni e quello con gli altri operatori della filiera pelle: consolidamento e crescita della concia passano anche dalla sinergia tra gli stakeholder dell’intera industria della moda. "Fare rete e mantenere costante il dialogo tra i diversi attori del sistema della moda - spiega il presidente Unic Fabrizio Nuti - può rendere tutti più forti e consapevoli. Per esempio, pensiamo al tema della formazione di nuove risorse da impiegare non solo nel conciario, ma nell’intero ambito manifatturiero che oggi lamenta la difficoltà di trovare figure tecniche per il settore".

Anche questa è una sfida in cui Unic continua a investire – prosegue il presidente – . Dal coinvolgimento di giovani studenti degli istituti medi inferiori alle collaborazioni con scuole internazionali di moda passando per la ricerca condivisa con l’Università: sosteniamo diversi strumenti finalizzati a una sensibilizzazione trasversale sulle opportunità di studio e lavoro connesse al mondo della conciaria e del comparto in generale".

Sensibilizzazione che non si ferma al solo ambito della formazione, ma è oggetto di attenzione e valorizzazione continua: "Vogliamo continuare a coinvolgere le diverse sensibilità di una platea sempre più vasta non di soli operatori del comparto - conclude Nuti - in un percorso di comunicazione che riesca ad evidenziare tutte quelle caratteristiche della concia italiana che la rendono una reale eccellenza del sistema industriale del made in Italy: una comunicazione i cui effetti potranno tradursi in vantaggi diffusi che premiano l’impegno del nostro comparto".

