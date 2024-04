Fare per Fauglia si dissocia da Froli Sindaco

FAUGLIA

Si spacca il fronte del centrodestra a Fauglia. Centrodestra che correrà alle prossime elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno con il candidato sindaco Riccardo Froli contro l’attuale sindaco e ricandidato del centrosinistra Alberto Lenzi.

Con un post su Facebook Antonio Lombardo (nella foto), "in qualità di fondatore della lista civica Fare per Fauglia, nonché ad oggi capogruppo della stessa all’opposizione nell’attuale consiglio comunale, dichiara di dissociarsi", lui e la lista Fare oper Fauglia, "dalla lista Froli Sindaco". "La lista civica Fare per Fauglia, a seguito della precaria situazione che si è venuta a creare per la compilazione dell’elenco dei candidati a consigliere comunale, nonché per la stesura del programma elettorale – spiega Antonio Lombardo – si dissocia dalla lista Froli Sindaco e da qualsiasi azione presente o futura della stessa".

"Per quanto riguarda l’articolo che la lista civica Fare per Fauglia aveva pubblicato nell’ultimo numero del periodico comunale Il Coccolone, col quale si dava sostegno alla candidatura Froli per l’elezioni amministrative di giugno 2024 – conclude Lombardo – deve intendersi revocato".

Fauglia, come noto, è uno dei ventisei Comuni della provincia di Pisa che sono chiamati al voto l’8 e il 8 giugno prossimi per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. I candidati che hanno ufficializzato la propria discesa in campo sono l’attuale sindaco Alberto Lenzi per il centrosinistra e Riccardo Froli per il centrodestra.