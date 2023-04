"Fare insieme" Ecco la squadra di Patrizia Faraoni

SANTA MARIA A MONTE

Nove donne e sette uomini, età media 45 anni. Questa la lista dei candidati al consiglio comunale di Fare Insieme, lo schieramento che ha scelto per la carica di sindaco di Santa Maria a Monte Patrizia Faraoni (nella foto) per le elezioni Comunali del 14 e 15 maggio: Silvia Carli (52 anni), Fabiana Balducci (50), Cinzia Boggia 60), Carlotta Caciagli (22), Daniela Carlotti (64), Enzo Caroti (70), Elisa Eugeni (48), Gianluca Filomena (38), Gloria Lazzeri (56), Marco Madonia (33), Antonio Milite (43), Francesco Petri (30), Giada Quiriconi (34), Sara Rosi (29), Fausto Solomita (47), Alessandro Vanni (46). Ieri sera la presentazione ufficiale al teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

"Fare Insieme è una lista civica che unisce tutte le forze del centrosinistra con l’obiettivo di rinnovare e cambiare questo Comune – le parole di Patrizia Faraoni – Di questo ne sono orgogliosa ed è il motivo principale per cui ho accettato di mettermi in gioco". "Da noi non esiste competizione ma consapevolezza della grande responsabilità – ancora Faraoni – Siamo ben consapevoli del compito che ci affidate e vogliamo esserne all’altezza. I candidati al consiglio comunale rappresentano tutto il territorio e tutte le generazioni ma soprattutto un vento nuovo di cui a Santa Maria a Monte si sente fortemente il bisogno". "Durante la campagna elettorale non ci presteremo a strumentalizzazioni, non accetteremo confronti diretti fra candidati a sindaco, non riconoscendo chi è il nostro interlocutore – ha concluso Patrizia Faraoni – Vorremo un paese solidale e inclusivo da costruire insieme, che cresce rispettando tutti, senza lasciare indietro nessuno, che dia valore a scuola, cultura, servizi sociali e assistenziali, trasparente. Connesso".