Fare Insieme denuncia ’Territorio abbandonato’

SANTA MARIA A MONTE

"Dopo oltre un mese e mezzo dalle dichiarazioni di intento della nuova sindaca Del Grande, che nel consiglio comunale di insediamento ha detto di voler ascoltare i cittadini e di garantire celermente l’ordinaria amministrazione, non solo non è stato convocato il prossimo consiglio comunale, ma il tanto evocato ascolto pare diretto solo a chi denuncia e protesta su Facebook per l’inaccettabile abbandono del territorio". Lo sostengono i consiglieri della lista di opposizione Fare Insieme. "L’intero territorio si presenta come una giungla urbana con erba alta ovunque – sostengono i consiglieri Patrizia Faraoni, Elisa Eugeni e Francesco Petri – Evidenti a tutti sono i numerosi disservizi nel ritiro della spazzatura oltre all’illuminazione intermittente, come in via della Repubblica a Montecalvoli dove i lampioni si accendono alle 21,30, mentre alcuni parchi rimangono al buio e le lampade bruciate non vengono sostituite. A soli due mesi dalle elezioni il comune di Santa Maria a Monte appare ovunque in uno stato di grave degrado".