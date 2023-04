"Fare Insieme" apre il comitato "Costruire il futuro con i cittadini"

SANTA MARIA A MONTE

La lista civica "Fare Insieme-Patrizia Faraoni sindaca" ha inaugurato ieri mattina la sede del comitato elettorale in piazza della Vittoria, accanto al palazzo comunale. Presenti, oltre a Faraoni e Silvia Carli, capolista e già indicata come vicesindaca in caso di vittoria elettorale, alcune candidate e alcuni candidati al consiglio comunale.

"La nostra è una lista civica composta da persone capaci e determinate ad affrontare le varie tematiche e problematiche presenti su tutto il territorio, dando in primis una vera identità a Ponticelli e un nuovo volto per una vera Santa Maria a Monte", ha esordito Patrizia Faraoni. La lista civica "Fare Insieme-Patrizia Faraoni sindaca" è sostenuta da Partito democratico, Azione, Italia Viva, Partito Repubblicano, Sinistra italiana e Sinistra Civica e "si pone l’obiettivo di costruire un nuovo futuro per il Comune di Santa Maria a Monte, territorio cerniera tra la Valdera e il comprensorio del Cuoio, territori da cui attimngere opportunità". "Basta isolarsi come è stato fatto in questi dieci anni – ancora la candidata sindaca Patrizia Faraoni – Noi, in caso di vittoria elettorale, lavoreremo per aprire il nostro territorio comunale sia al Cuoio che alla Valdera, sfruttando al meglio questo nostro essere un Comune di confine. Lavoreremo per un Comune solidale, inclusivo, connesso con tutte le realtà, che dia valore alla cultura, all’educazione, alla scuola, ai servizi sociali e assistenziali, trasparente nelle azioni, che incentiva la partecipazione dando pari dignità ai bisogni di tutte le frazioni. Il futuro vogliamo costruirlo insieme ai cittadini. Il 19 aprile, alle 21,15, al circolo Arci di San Donato, cominceremo con il primo incontro pubblico per far conoscere le nostre proposte e ascoltare le esigenze della cittadinanza".