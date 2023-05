Faraoni: "Grazie a chi ci ha votato Buon lavoro alla maggioranza"

"Ringraziamo tutti coloro che hanno votato la nostra lista Fare Insieme dandoci fiducia e riconoscendo il valore delle nostre proposte. Con il vostro aiuto e la vostra fiducia abbiamo raggiunto un buon risultato che ci fa entrare in consiglio comunale con tre consiglieri e vi garantiamo che faremo una opposizione attenta e capace di verificare che tutte le scelte che la nuova amministrazione farà vadano nell’ottica del utilità pubblica e del benessere di tutti i cittadini di Santa Maria a Monte". Lo scrive la candidata sindaco di Fare Insieme Patrizia Faraoni, eletta in consiglio comunale insieme a Francesco Petri ed Elisa Eugeni: "A questa amministrazione, che sia pure vincendo le elezioni con i voti che non rappresentano neppure lontanamente la maggioranza degli aventi diritto al voto auguriamo buon lavoro e garantiamo la nostra attenta ed attiva collaborazione per il bene comune".