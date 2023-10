Fanghi spacciati come concimi. Primi testimoni in aula al processo

Il caso scoppiò nel 2016. Fu il primo caso, nella zona, in cuì finirono sotto incbiesta fanghi che, secondo l’accusa, sarebbero stati spacciati come conconcimi. Poi la lunga fase delle indagini e il passaggio in un’udienza preliminare che ha avuto bisogno di diverse sedute. Quando il processo è partito si è anche imbattuto nella pandemia. Nei giorni scorsi c’è stata una nuova udienza in tribubnale a Pisa – da quando abbiamo appreso– per sentire un testimone importante della pubblica accusa. Un processo, appunto, nato su un’inchiesta che è stata la prima a mettere sotto la lente la presunta gestione abusiva dei fanghi di depurazione (non di provenienza conciaria) contenenti sostanze pericolose o comunque inquinanti derivanti – secondo l’accusa – da cicli industriali incompatibili con il reimpiego in agricoltura.

Fanghi spacciati come fertilizzanti e destinati a circa 800 ettari di terreni anche coltivati a graminacee nelle zone tra Peccioli, Palaia, Lajatico, Crespina Lorenzana, Fauglia e Montaione. Terra di agricoltura bio che sarebbe stata, quindi, ferita al cuore da sostanza pericolose.

Dalle indagini, secondo la Procura distrettuale antimafia, è emerso che il prodotto era un rifiuto inidoneo ad essere impiegato come fertilizzante "in quanto risultato di una miscela di fanghi di decantazione di reflui misti, costituiti anche da scarichi di natura industriale" che non presentavano reale utilità per i terreni, tanto che gli imprenditori si facevano pagare per riceverlo. A finire nell’indagine della procura distrettuale furono gestori degli impianti di spandimento, di pretrattamento, i trasportatori, i responsabili degli impianti di depurazione produttivi di fanghi per l’agricoltura. All’inizio in venti finirono nei guai. In sede di udienza preliminare, davanti al gup, ci fu un’assoluzione e un non luogo a procedere. Tutti gli altri 18, con posizioni diverse nella vicenda, sono al dibattimento a Pisa davanti al collegio.

C. B.