Fanghi come concimi per l’agricoltura bio, nuova udienza

Ieri c’è stato l’affidamento della perizia sulla trascrizione intercettazioni. E’ in corso in tribunale a Pisa il processo sul primo scandalo fanghi sul territorio. Il caso scoppiò nel settembre 2016. Un’inchiesta che fu la prima a mettere sotto la lente la presunta gestione abusiva dei fanghi di depurazione contenenti sostanze pericolose o comunque inquinanti derivanti da cicli industriali incompatibili con il reimpiego in agricoltura. Fanghi spacciati – per l’accusa – come fertilizzanti e destinati a 800 ettari di terreni anche coltivati a graminacee nelle zone tra Peccioli, Palaia, Lajatico, Crespina Lorenzana, Fauglia e Montaione. Terra di agricoltura bio che sarebbe stata, quindi, secondo la procura antimafia di Firenze, ferita al cuore da sostanza pericolose. Dalle indagini, secondo la Procura, è emerso che il prodotto era un rifiuto inidoneo ad essere impiegato come fertilizzante. A processo, a vario titolo e con posizione diverse, ci sono 18 persone.