False polizze auto, è allarme truffa: anche il Comune allerta i cittadini

Fauglia (Pisa), 29 giugno 2023 – Il Comune rilancia anche attraverso i social l’appello a prestare la massima attenzione. Le truffe sono dietro la porta. Nessun territorio ne è immune. I casi si ripetono. Finti broker e finte agenzie assicurative per truffare i cittadini con l’Rc auto restano in agguato. Si tratta di truffe " poste in essere da finte agenzie assicurative-broker reperiti su alcune piattaforme di ricerca o sul web – si legge nell’informativa diffusa dall’amministrazione – . Ne consegue il ricevimento di polizze false che comportano gravi rischi per il contraente convinto, in buona fede, di aver soddisfatto l’obbligo dell’assicurazione per il veicolo in uso" .

Da qui la scelta di diffondere nuovamente sul sito istituzionale del municipio una serie di informazioni dei carabinieri che mirano a mettere al riparo i cittadini dalle truffe. Ma come riconoscerle? Come difendersi? A fare spia che può trattarsi di un inganno, per prima cosa, è il prezzo particolarmente allettante e il metodo di pagamento richiesto: tramite Qrcode o attraverso bonifico ad una persona fisica. E’ quindi necessario prestare la massima attenzione perché non c’è solo la perdita di denaro, ma anche un rischio maggiore: il ritenere la propria auto coperta da polizza assicurativa quando in realtà non lo è. I carabinieri, si apprende dall’appello del municipio, invitano a diffidare dai contatti che avvengono esclusivamente tramite e-mail o whatsapp, a chiedere sempre a chi propone la polizza per quale compagnia assicurativa lavora verificandone poi l’esistenza. Da qui la controprova: contattare l’agenzia indicata attraverso il telefono fisso e controllare con le varie App per smartphone l’effettiva copertura assicurativa una volta stipulata la polizza. Sul sito dell’Istituto di vigilanza per le assicurazione c’è poi un numero verde da contattare per avere le informazioni. In fatto di prevenzione alle truffa bisogna ricordare il grande lavoro informativo svolto in questi mesi dai carabinieri delle stazioni e delle compagnia che hanno fatto sul territorio incontri in tutte le comunità, rivolgendo una speciale attenzione agli anziani. Le vittime preferite dai malviventi.

C. B.