Faceva spesa ai danni dell’azienda. Nei guai dipendente infedele. Via con bistecche e hamburger

Pontedera, 17 agosto 2023 – A fare rifornimento di merce era un dipendente. L’hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Pontedera che hanno denunciato in stato di libertà una persona per furto aggravato di una corposa quantità di derrate alimentari come bistecche, hamburger, preparati precotti ed altra tipologia di prodotti. Ma vediamo cos’è successo

I militari dell’Arma, avuta la notizia dalla direzione di un’azienda del territorio del furto di merce destinata alla vendita, ad opera di ignoti, al fine di contenere il fenomeno e per cercare di capire di chi fosse la responsabilità delle sottrazioni, hanno avviato un’attività investigativa capillare e meticolosa. Gli approfondimenti ed i riscontri – si apprende – hanno consentito ai militari di raccogliere elementi su di una persona dipendente dell’impresa. Il soggetto, dunque, nella stessa azienda per la quale lavorava faceva anche la spesa. Rubando prodotti. L’uomo controllata all’uscita del turno di lavoro è stato trovato in possesso di generi alimentari verosimilmente asportati dal magazzino per un valore di circa 450 euro. Da qui, espletate tutte le formalità e conclusi gli accertamenti, il dipendente infedele è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Pisa per le determinazioni che intenderà prendere al riguardo.

I carabinieri hanno proceduto anche ad una perquisizione domiciliare a casa dell’indagato dov’ è stata recuperata ulteriore merce per un valore complessivo da quantificare, e sul possesso della quale non è stata fornita giustificazione. Tutta la merce rinvenuta è stata restituita al personale dell’azienda.

Carlo Baroni