Fabbriche aperte per 180 studenti della zona

Ecco "Fabbriche Aperte 2023 il progetto formativo promosso dalle aziende del Gruppo Lapi. Un rutorno dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, con un programma rinnovato e il coinvolgimento di quasi 180 studenti e studentesse tra febbraio e maggio. Nei giorni scorsi c’è stata la visita delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato nell’azienda Fgl International di Castelfranco che ha segnato la ripartenza di questa importane iniziativa che avvicina il mondo della scuola a quello del lavoro, creando una preziosa occasione di conoscere dal vivo le realtà aziendali presenti sul territorio.

"Fabbriche Aperte" è un’iniziativa lanciata per la prima volta da Confindustria attraverso la rete delle associazioni territoriali e di settore, per promuovere la cultura d’impresa nella società. Il Gruppo Lapi ha sposato il progetto nel 2011. Quest’anno l’iniziativa avrà una nuova organizzazione delle visite in azienda, un programma che va maggiormente incontro alle esigenze e ai programmi scolastici. A maggio i tour nelle altre aziende del Gruppo (Toscolapi, Figli di Guido Lapi, Conceria Gi-Elle-Emme, Npa Mosè, Lapi Gelatine) continueranno con visite dedicate alle classi terze e quarte del Cattaneo (sia dell’indirizzo chimico sia del nuovo "Biotecnologie e Sanitario"), ma anche dell’istituto tecnico industriale Ferraris Brunelleschi di Empoli.

L’inizio di Fabbriche Aperte 2023 in Fgl International, è stata anche l’occasione di illustrare il nuovo assetto imprenditoriale dell’azienda, che da gennaio ha acquisito e integrato le attività di Finikem, altra azienda del Gruppo Lapi. Un’operazione strategica studiata per andare incontro alle richieste di mercato e alle nuove esigenze del settore conciario.

Oltre agli studenti e ai docentisono intervenuti per nell’occasione: Francesco Lapi e Fabrizio Ugolini, rispettivamente Ceo e managing director di Fgl International, Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco , Luca Scotti, segretario di Federchimica, Francesca Posarelli, vice presidente dell’Unione Industriale Pisana.

"Siamo felici di veder ripartire Fabbriche Aperte e, ancora di più, di farlo dalla FGL International - ha commentato Francesco Lapi- . Questa circostanza diventa così l’occasione ideale per presentare l’unione strategica appena avviata dall’azienda alle realtà scolastiche, alle associazioni di categoria e, non ultime, alle istituzioni".

Carlo Baroni