Ex vigilessa condannata a 4 anni. Il Comune avvia l’azione esecutiva

Il caso è pendente in appello. Ma intanto il Comune di Volterra, alla luce della sentenza del luglio scorso del giudice di Pisa Giulio Cesare Cipolletta, ha deliberato di avviare l’azione esecutiva nei confronti del dipendente condannato per aver cancellato, secondo l’accusa, diverse decine di fotogrammi di accessi vietati in Ztl: all’epoca – nel 2018 – l’imputata, 51enne, lavorava come vigile urbano. Secondo il copione che ha portato al processo a Pisa l’agente avrebbe agito entrando nel sistema che contiene i dati sia con i propri codici d’accesso, sia, in alcuni casi, utilizzando quelli di un tirocinante che si è costituito parte civile nel processo penale. Come parte civile si è costituito il Comune di Volterra.

La 51enne era finita a processo per accesso abusivo al sistema informatico e – difesa dall’avvocato Misiti di Livorno – è stata condannata in primo grado a 4 anni di reclusione e al risarcimento dei danni da quantificare in separata sede civile. Il giudice, tuttavia, aveva disposto anche una provvisionale immediatamente esecutiva di 100mila euro a favore del municipio. Da qui la decisione della giunta anche "per evitare si legge nella delibera – eventuali risarcimenti in caso di soccombenza in un eventuale appello". La provvisionale – rileva l’amministrazione – "è da intendersi quale entrata patrimoniale e quindi, come tale non rientra nella discrezionalità dell’ente se recuperarla o meno, in quanto la mancata riscossione della stessa, configura una mancata entrata comportando di conseguenza eventuali profili di responsabilità contabile".

Il caso, appunto, finirà in appello e il Comune, anche davanti i giudici di secondo grado, sarà assistito dall’avvocato Marco Lovo. L’incarico al legale è stato riconfermato nei giorni scorsi, tenuto conto "che ha svolto il suo mandato per la costituzione di parte civile, con professionalità e diligenza riuscendo a dimostrare convintamente le ragioni vantate dall’ente circa il risarcimento del danno". Il processo d’appello è atteso anche dall’imputata e dal suo difensore. La stessa ex vigilessa, dopo la sentenza del giudice pisano, annunciando il ricorso alla corte di secondo grado, aveva detto a La Nazione: "Non sono colpevole e lo dimostrerò. Sono sicura di aver sempre fatto il mio dovere con integralità e correttezza neiconfronti di tutto e tutti".