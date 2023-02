Ex scuola Corridoni Subito la nuova asta Scadenza il 20 marzo

PONTEDERA

Torna subito all’asta la ex scuola Corridoni, l’edificio rosa con i terreni pertinenti che si affaccia sulla Tosco Romagnola all’altezza della passerella. Di giovedì mattina la notizia che la prima asta era andata deserta. E già ieri è stato pubblicato il bando di asta, giunto quindi al secondo esperimento, per la ex scuola dell’infanzia che nell’estate del 2020 venne dichiarata inagibile.

Quindi l’inserimento da parte dell’amministrazione comunale tra i beni immobili da alienare per ricavare un gruzzoletto da impegnare nelle nuove opere da realizzare, su tutte la caserma dei carabinieri. Il prezzo a base d’asta resta lo stesso: 1 milione di euro.

Devono infatti essere esperiti due tentativi di asta prima di procedere alla riduzione. Resta obbligatorio il sopralluogo prima di presentare l’offerta, da richiedere entro le 12 del 6 marzo. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è alle 12 del 20 marzo con apertura delle offerte alle 9 del 21 marzo. Ora, non resta che vedere se l’asta avrà finalmente un compratore.

L.B.