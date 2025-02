Ex poligono: "Vergognoso degrado"

Degrado. La capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di San Miniato, Francesca Bruni rileva come l’ex poligono di tiro di via Aldo Moro versi nel totale abbandono più. L’immobile di proprietà del Comune dal 2014 in seguito al trasferimento del bene dal demanio è nella più completa incuria. "L’ex poligono risulta da anni tra i beni alienabili del Comune, ma ad oggi non sono mai stati emanati bandi in tal senso. – dice Bruni –. La struttura dovrebbe essere utilizzata dall’amministrazione comunale, dopo adeguata ristrutturazione, come sede per associazioni e soprattutto dovrebbe avere una grande sala per riunioni usufruibile dai cittadini, enti, partiti politici e gruppi che manca a San Miniato Basso. Il terreno dove sorgevano le postazioni di tiro potrebbe essere usato in parte come parco alberato con servizi ed in parte per gli orti sociali. Presentenrò una mozione".