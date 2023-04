Ex manicomio, vendita avanti tutta E intanto l’Asl rinnova di un anno la convenzione per le visite guidate

La Asl ha tutta l’intenzione di arrivare a una stretta per la vendita dei tre padiglioni di Poggio alle Croci e intanto stipula una nuova convenzione per la gestione delle visite all’ex manicomio con il Comune, ma con una specifica clausola: interrompere i termini dell’accordo quando saranno definiti i termini dell’alienazione del complesso immobiliare.

Intanto, come detto, si rinnovano le procedure, dopo la scadenza del protocollo di intesa, fra Palazzo dei Priori e Asl per la gestione dei luoghi della memoria cullati nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico. Ma la convenzione, passata di recente al vaglio del consiglio comunale, svela altri dettagli del piano di alienazione degli immobili più rappresentativi di Poggio alle Croci, i padiglioni Ferri, Maragliano e Charcot, per i quali l’azienda sanitaria ha ricevuto un’offerta da un’acquirente, una cordata toscana di imprenditori, e per la quale la stessa Asl intende stringere il patto e andare a definire i contorni esatti del rogito in tempi brevi. La stipula fra Comune e Asl sarà rinnovata per un anno per quanto concerne la gestione del centro di documentazione ‘Lombroso’ e le visite al complesso che ospita i graffiti di Oreste Fernando Nannetti. E la convenzione prevede la possibilità di interrompere la concessione al momento del venire meno della disponibilità degli immobili dell’ex manicomio, quando l’operazione di vendita entrerà nel vivo. Il tutto nasce da un precedente atto della Asl Nord Ovest, pubblicato a seguito dei tentativi falliti di alienare il complesso di Poggio alle Croci: sei milioni e 700 mila euro per vendere l’ex manicomio, cifra vergata nero su bianco in una delibera della Asl dello scorso dicembre che, in soldoni, ha aperto il varco a intavolare il negoziato della compravendita con gli acquirenti interessati.

"Le convenzioni hanno solitamente durata triennale. In questo caso – spiega il sindaco Giacomo Santi – l’atto è stato rimodulato e quindi stipulato per un anno proprio in virtù delle trattative in corso per la vendita degli ex padiglioni. Un progetto che mi auguro possa arrivare in porto: la destinazione, nelle intenzioni dei compratori, è di tipo culturale e potrebbe definire il totale recupero degli immobili".