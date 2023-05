Ex Corridoni, asta stregata A vuoto il terzo tentativo

Altro giro, nuova corsa per la vendita della ex scuola Corridoni. Anche il terzo esperimento di alienazione dell’immobile con le sue pertinenze va a vuoto. L’asta pubblica è andata ancora una volta deserta. Evidentemente è ritenuto ancora troppo alto il prezzo a base d’asta, fissato a 900.000 euro, già ribassato rispetto al costo originario di 1 milione di euro. Adesso si procederà ad un quarto tentativo, una corsa contro il tempo da parte dell’amministrazione per cercare di alienare questo bene immobile che dall’estate 2020 ha perso la sua funzione di scuola dell’infanzia. L’edificio venne infatti dichiarato inagibile per uso scolastico e da quel momento, trasferiti i bambini e le bambine nella nuova scuola di via dell’Olmo, il Comune decise di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile che ora ha una destinazione mista e quindi residenziale, commerciale (piccolo commercio) e direzionale e di servizio, quindi uffici per poi inserirlo nel piano delle alienazioni.

Un piano delle alienazioni da cui l’amministrazione comunale cerca di ricavare circa 6 milioni di euro per andare a realizzare altre opere, tra cui il nuovo hub dei pullman e la nuova caserma dei carabinieri.

l.b.