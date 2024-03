Ex Ape, demolizione al via. Corsa contro il tempo per rimuovere i pericoli in vista dei Vespa days

Sarà una vera e propria corsa contro il tempo. La priorità assoluta è quella di evitare che il parcheggio del magazzino ex Ape che si affaccia su viale Rinaldo Piaggio resti chiuso durante i Vespa World Days. All’evento mondiale del 18-21 aprile prossimo che in quei giorni porterà a Pontedera circa 20mila persone tra iscritti, passionisti e turisti, mancano sei settimane e il Comune ieri ha affidato i lavori per la demolizione della copertura in acciaio del magazzino ex Ape. Un intervento da 112.222 euro che si è aggiudicato un Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) con la ditta Siderco srl di Fornacette mandataria e la ditta Abate srl di Livorno mandante. Il cantiere – fanno sapere e assicurano da Palazzo Stefanelli – partirà a brevissimo e avverrà in tempi rapidi e comunque tali da non impattare con il Vespa World Days. Lo si legge chiaramente nella scrittura privata stipulata tra l’ente pubblico e le ditte. "L’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita anche sotto riserva di Legge nel termine fissato nel Capitolato Speciale di Appalto in giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori".

Un intervento che doveva essere già stato fatto, in correlazione alla costruzione del parcheggio sopraelevato i cui lavori non sono mai partiti per grave inadempimento, con l’area tornata in disponibilità del Comune. Adesso si è reso urgente per continuare a garantire le condizioni di sicurezza. Durante l’allestimento del cantiere, che "prevede l’inibizione temporanea della sosta sia all’interno del perimetro del fabbricato che fronte strada su viale Piaggio con deviazione dei pedoni su lato opposto", è naturale il venir meno di altri posteggi auto. E non è escluso il senso unico alternato su viale Piaggio. Un disagio da sopportare a condizioni normali, visti i tanti pendolari, studenti, lavoratori e anche turisti che frequentano la zona, a maggior ragione in seguito alla chiusura dall’estate 2022 dei due parcheggi di fianco alla biblioteca e di via Maestri del lavoro che collega viale Piaggio con il parcheggio di piazza della Solidarietà. Ma il rischio, che tutti vorranno evitare, è quello di vedere questo parcheggio chiuso anche durante l’evento internazionale dedicato alla Vespa che porterà migliaia di persone in questa zona.