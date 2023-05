Evento Super ospiti ai Concerti nella Repubblica

L’estate di Ponsacco sarà ancora in musica grazie ai Concerti nella Repubblica. Gli ospiti di quest’anno saranno Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Beppe Vessicchio e Antonella Ruggiero. "È un momento importante per la vita culturale di Ponsacco – ha aperto la sindaca Francesca Brogi –. Oggi presentiamo la nascita di nuova realtà: l’Accademia dei Fortificati. Nata dall’esperienza maturata con l’organizzazione dei Concerti nella Repubblica lo scorso anno. Grazie al direttore artistico e ai ragazzi che hanno dedicato cuore e braccia al progetto.

Una rassegna che nelle precedenti edizioni ha visto un grande successo di pubblico, capace di rimettere Ponsacco al centro della vita culturale del territorio". Si comincia il 28 giugno con Fabrizio Bosso a Camugliano, il 6 luglio sarà la volta di Peppe Servillo. A metà luglio ci sarà una data a sorpresa ancora da svelare e poi il 24 luglio un talk con protagonista Beppe Vessicchio intervistato da Gino Morabito. L’ultimo appuntamento è il 31 luglio con Antonella Ruggiero. "Una rassegna – ha aggiunto l’assessora alla cultura Stefania Macchi – che ha visto nascere una bella sinergia tra le realtà coinvolte". Gli spettacoli si svolgeranno a Camugliano, in piazza Valli e in piazza San Giovanni perché a inizio giugno si aprirà il cantiere per il rifacimento di piazza della Repubblica. "Grazie alla sindaca Francesca Brogi e alla giunta – ha detto il direttore artistico Simone Valeri – per averci rinnovato la fiducia. Non si tratta di eventi, ciò che stiamo portando avanti è un progetto culturale di più ampio respiro e la nascita dell’Accademia lo dimostra". Dall’esperienza dell’organizzazione della rassegna nasce l’Accademia dei Fortificati con il neo presidente Michele Vannozzi. "Ci siamo consolidati attraverso le attività e la gestione del circolo Acli Talea – racconta Vannozzi – . Perché ci chiamiamo fortificati? Abbiamo fatto delle ricerche e preso il nome da una delle caratteristiche di Ponsacco: le sue mura medievali. Il logo raffigura due aquile, presenti nello stemma di villa Elisa e poi la torre centrale richiamo alla fortificazione. Le trombe e la lira simboli dell’arte e della musica. Il motto è una citazione di Orazio: Sapere Aude. Non aver paura di conoscere. I primi soci onorari? Speriamo che lo diventino gli ospiti della rassegna".