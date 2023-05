Evento "Portare la bellezza dove c’è degrado"

"Non servono solo strumenti repressivi, per combattere degrado e abbandoni occorre costruire una cultura del bello e del decoro per generare principi e fiducia reciproca". Nasce così "La cultura decora la città", l’iniziativa di questo pomeriggio voluta dall’amministrazione comunale con Arci Valdera e Geofor che si svolgerà nel cuore del Villaggio Gramsci, nella piazzetta di fianco a piazza Eroi di Fiesole. Il via è previsto alle ore 17 con l’inaugurazione della piccola biblioteca condivisa (book crossing) dove chi vorrà potrà prendere in prestito e leggere i libri messi a disposizione della biblioteca Gronchi. Una piccola biblioteca installata da DecorErp, il progetto di Arnera per il recupero di persone svantaggiate e il recupero di alcuni angoli della città. Alle 17.15 ci saranno le letture animate a cura di Bibliolandia. Alle 18 spazio alla cultura dello smaltimento dei rifiuti con laboratori sul riciclo e sul riuso a cura di Legambiente Valdera. L’evento si chiuderà con l’ultimo appuntamento delle 19 con i laboratori di circo e giocoleria a cura di Chez Nous le Cirque. Durante il pomeriggio Geofor sarà presente all’iniziativa con un’isola ecologica mobile. "Dopo una prima fase di formazione e informazione sulla gestione dei rifiuti prima nel quartiere Stazione poi anche Fuori del Ponte, con questa iniziativa andiamo a completare una prima fase di osservazione portando cultura dove ci sono piccoli episodi di degrado e abbandono, soprattutto di ingombranti" le parole di Sonia Luca, assessore alle politiche abitative.

"Due le problematiche emerse – spiega Martina Marchetti di Arci Valdera – l’abbandono massivo di ingombranti e la forte insicurezza di parte della cittadinanza. Ecco che occorre coinvolgere i residenti in eventi come questo, animando le strade. Che questo possa essere un input che stimoli uno sviluppo autonomo della cittadinanza stessa". Un inizio ma non una fine. "In questi mesi, in questi quartieri, è stato svolto un lavoro importante – fa il punto Carla Cocilova, assessore alle politiche sociali – è sempre più necessario il coinvolgimento delle persone e lo facciamo con eventi di animazione sociale e costruzione di relazioni capaci di trasmettere contenuti importanti".

Luca Bongianni