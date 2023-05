Evento Le dimore storiche aprono le porte

PISA E PROVINCIA

Da Pisa a Morrona, passando per San Giuliano Terme fino a arrivare in Valdicecina: ville e castelli aprono le porte eccezionalmente al pubblico per mostrare i propri scrigni. E’ il più grande museo diffuso d’Italia che riapre le porte. Domenica 2 1maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Su oltre 500 monumenti nazionali che apriranno, 120 sono in Toscana. Ecco gli scrigni visitabili a Pisa e in provincia: la Badia di Morrona, il castello Ginori di Querceto, il Giardino Sonoro di Ghizzano, Palazzo Biondi Bartolini a Pomarance, villa Gherardi Del Testa Barasaglia a Terricciola, il parco della Villa di Corliano a San Giuliano Terme, Villa Alta nel Comune di Pisa il Giardino Garzella a Pisa.

La Giornata Nazionale Adsi è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Esse costituiscono infatti un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano.

Per questo motivo la Giornata Nazionale Adsi rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono penil tessuto socio-economico del Paese. La loro presenza sul territorio è infatti fondamentale per moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo (che comprende ristorazione, attività ricettive e visita degli immobili), dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo.

Molte sono le figure professionali che gravitano intorno ad una dimora, mestieri dal sapere antico – artigiani, restauratori, maestri vetrai – sempre più difficili da reperire. Gli ingressi ad alcune dimore sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione. L’elenco suddiviso per province e le modalità di accesso sono indicate sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

L’associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori.