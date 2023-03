Evento Il museo a cielo aperto si presenta

L’arte open air prende vita a Peccioli con un ulteriore e importante tassello nel borgo diventato un centro di gravità permanente per la cultura: sarà tenuto a battesimo oggi alle 11, in piazza del Popolo, il Macca, primo esempio di museo d’arte contemporanea a cielo aperto diffuso sul territorio, in continua crescita ed espansione. Questa data darà avvio ufficialmente alle attività del museo, che in un anno così importante per Peccioli – con il suo approdo a New York e la partecipazione ad attività legate alla Biennale di Venezia – rappresenterà uno dei punti cardine della programmazione del Comune, della Fondazione e di Belvedere Spa. Il Macca è un’istituzione che raccoglie sotto un’unica direzione le progettualità artistiche disseminate sul territorio di Peccioli e le sue frazioni. Il museo ospita una moltitudine di opere d’arte contemporanea, frutto di un lavoro trentennale in relazione con artisti e artiste che nel tempo sono stati invitati a sviluppare progetti in sintonia con il territorio pecciolese. A seguire visita delle tre nuove opere d’arte di Vittorio Corsini, Marcella Del Signore, Maria Perbellini-Christian Pongratz e la riapertura del museo archeologico con il nuovo allestimento. "Il termine Macca – spiegano da Peccioli – è molto di più di un semplice acronimo. In primis richiama, in particolare in una locuzione che anche l’enciclopedia Treccani collega alla Toscana, il concetto di grande abbondanza, grande quantità. Fare qualcosa “a macca“, dunque, richiama l’abbondanza di opere di arte contemporanea disseminate nel capoluogo e frazioni".

L’idea del Macca risale allo scorso anno proprio durante la corsa di Peccioli e la Valdera a capitale della cultura 2025. Un progetto che prende spunto, almeno nel concept iniziale, da modelli internazionali oltre oceano come il Moma, il museo di arte moderna di New York. Il Macca nasce in collaborazione con l’agenzia milanese AbSoluta che ha lavorato proprio con il Sistema Peccioli una campagna a supporto della sua presenza alla Biennale di Architettura 2021 di Venezia e a una campagna pubblicitaria, proponendo qualcosa di unico a livello nazionale. Qualcosa che in realtà a Peccioli esiste già da tempo anche se non istituzionalizzato fino ad ora.