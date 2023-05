Evento Alla festa delle serre con un regalo

Un progetto per una nuova segnaletica turistica che ha preso le mosse nel 2020 con la finalità di incentivare la fruizione e la valorizzazione del territorio. Un progetto che verrà svelato ufficialmente in uno degli appuntamenti più legati alla tradizione di Peccioli e della sua comunità, la Festa delle Serre. Oggi e domani ecco il nuovo capitolo di Peccioli che, con il sempre fondamentale supporto di Belvedere spa, ha iniziato un viaggio insieme al Touring Club Italiano. Borgo bandiera arancione dal 2003, Peccioli cammina a fianco del Touring per diventare una destinazione turistica accogliente e attenta ai temi della sostenibilità, in grado di affacciarsi su un mercato che oggigiorno è molto competitivo.

Peccioli sta lavorando per ampliare la propria offerta turistica, trasformando le proprie risorse in prodotti e lo sta facendo attraverso un percorso partecipato che coinvolge il Comune di Peccioli affiancato da Belvedere spa sempre vicina agli operatori.

Ecco il programma di questo week end: questa sera alle 21 ci sarà la suggestiva fiaccolata che dal centro arriverà alla chiesa delle Serre, dove è conservato il dipinto della ‘Madonna delle neve’. Domenica 7 maggio l’appuntamento è con una giornata da vivere all’aria aperta all’insegna della condivisione di tradizioni che sono state tramandate di generazione in generazione. A seguito della messa celebrata per l’occasione, allo spazio Trasparenze, la corale Valdera organizza un pranzo a 12 euro. Nel pomeriggio al via laboratori didattici per bambini, fiera di beneficenza, mercatini, esposizione dei trattori storici. Gli spostamenti saranno garantiti dai consueti bus navetta in funzione da Peccioli e dalla frazione di Montecchio a partire dalle 7.45 fino alla conclusione della festa. Come riporta il blog ‘Viaggiare di questi tempi’, "La Festa delle Serre era, ed è ricordata ancora oggi un giorno felice per tutti gli abitanti delle Serre e di Peccioli. Scandiva l’arrivo della primavera ed era l’occasione in cui ai bambini veniva permesso di togliere la maglia di lana e mettere quella a maniche corte.