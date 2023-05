Evento Africa day, la festa ai giardini pubblici

PONSACCO

Domani ai giardini pubblici di Ponsacco le classi delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Niccolini celebreranno l’Africa Day, nella cornice delle iniziative di Amref Health Africa sul territorio italiano per celebrare la giornata. Un momento importante pe la comunità. Obiettivo della giornata è di avvicinare i bambini all’incontro con la storia, l’arte e le culture del continente africano, per evidenziarne le risorse e le potenzialità e contrastare l’immagine stereotipata che spesso viene mostrata.

Questo evento è frutto della collaborazione tra istituto comprensivo Niccolini, Amministrazione comunale di Ponsacco, i volontari e le volontarie dell’associazione Amref FDU Toscana, la bottega di commercio equo solidale di Pisa "Il chicco di senape" ed il progetto di sartoria artigianale segenalese Ñoo Far Art. "Come amministrazione comunale – commenta l’assessora alla cultura e all’istruzione di Ponsacco Stefania Macchi – mettiamo volentieri a disposizione gli spazi per progetti interculturali. Un grazie va alle associazioni che questo anno hanno proseguito in modo completamente volontario e gratuito spinte dalla grande partecipazione che hanno sempre riscosso nelle scuole di Ponsacco. Crediamo che queste attività siano fonti di ricchezza, occasioni per affrontare il tema dell’inclusione dell’interculturalità. Un modo per sconfiggere ogni minimo atteggiamento o pensiero razzista. Soltanto dalla conoscenza e dall’apertura all’altro può nascere lo scambio, il dialogo, alla base di ogni rapporto umano".

Durante la giornata le classi potranno scoprire le molteplici culture africane attraverso laboratori sensoriali, di pittura, giochi e conoscendo i tessuti in wax, inoltre avranno l’occasione di incontrare e dialogare con Clementine Pacmogda, autrice originaria del Burkina Faso e finalista del concorso DiMMi - Diari Multimediali Migranti. Sarà inoltre allestita la mostra “Schizzi d’acqua“, che raccoglie vignette e fumetti di artisti dall’Italia e dall’Africa per mettere a confronto due volti dell’acqua.